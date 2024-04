W ramach tej bezprecedensowej inicjatywy członkowie konsorcjum podejmą starania, aby zwiększyć odporność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kluczowych ekosystemach przemysłowych na globalne zakłócenia, takie jak konflikty geopolityczne czy pandemie, wzmocnić ich odporność na zmiany oraz promować zrównoważone praktyki gospodarcze i wdrażanie zaawansowanych technologii - wszystko po to, aby zwiększyć konkurencyjność europejskich MŚP. Projekt został uruchomiony pod auspicjami Horyzontu Europa, kluczowego programu finansowania badań i innowacji w Unii Europejskiej.

IDEALIST koncentruje się na trzech kluczowych obszarach:

Foresight strategiczny : opracowanie narzędzi i metodologii dla MŚP ułatwiających im przewidywanie i przygotowanie się na przyszłe wyzwania oraz umożliwiających im przekształcenie przyszłych niepewności w szanse budowy strategicznej przewagi;

Wdrażanie nowoczesnych technologii : ułatwienie adaptacji zaawansowanych technologii w tradycyjnych MŚP, wspieranie partnerstw, które mają pomóc wypełnić lukę pomiędzy liderami innowacji (wielkimi korporacjami) a pozostałymi przedsiębiorstwami w objętych projektem sektorach przemysłu;

Wzmocnienie łańcucha dostaw : identyfikacja i łagodzenie wrażliwych punktów

w łańcuchach dostaw, aby zmniejszyć wpływ zewnętrznych wstrząsów na te sektory

i zapewnić im bardziej stabilną bazę przemysłową.

Od współpracy do innowacji

Budowa współpracy i społeczności przedsiębiorstw jest jednym z głównych zadań projektu, w ramach którego przewidziano szereg działań pilotażowych, które mają zachęcić do budowy partnerstw międzysektorowych przez europejskie firmy produkcyjne, wykorzystując do tego platformę AGORA prowadzoną przez EIT Manufacturing.

Zaproszenie dla MŚP

IDEALIST stanowi wyjątkową okazję dla MŚP w całej Europie do połączenia sił, aby skuteczniej radzić sobie ze wspólnymi wyzwaniami i korzystać z nowych możliwości rozwoju i innowacji. Dlatego zaprasza się wszystkich interesariuszy powyższych branż do zaangażowania się w projekt, aby pełniej zrealizować jego cele i aby jak najwięcej europejskich producentów i organizacji skorzystało z jego rezultatów.

Norbert Kołos, dyrektor zarządzający 4CF, partnera IDEALIST, stwierdził: „W obliczu szybkich i nieprzewidywalnych zmian ważne jest, aby nasze MŚP nie tylko przetrwały, ale także zapewniły sobie konkurencyjne miejsce w europejskiej gospodarce. Projekt IDEALIST to właściwy krok w kierunku bardziej odpornej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości przemysłowej Europy. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej transformacyjnej inicjatywie i czekamy na jej pozytywny wpływ na polską i europejską gospodarkę i społeczeństwa".

O 4CF

4CF jest polską firmą doradczą zajmującą się foresightem strategicznym i budową długoterminowych strategii. Od prawie 20 lat 4CF pomaga swoim klientom w przygotowaniu się na niepewne jutro. Firma zrealizowała setki projektów dla firm prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów międzynarodowych, w tym UNFCCC, UNESCO, UNDP i WHO. Wykorzystując foresight 4CF wspiera klientów w odkrywaniu przyszłych możliwości, aby już dziś mogli podejmować ważne strategiczne decyzje i wdrażać rozwiązania zapewniające lepszą przyszłość ich interesariuszy. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zawsze o krok przed konkurencją. Firma jest członkiem Association of Professional Futurists, Foresight Educational and Research Network oraz założycielem polskiego węzła The Millennium Project.

4CF jest również w czołówce światowych innowatorów i aktywnie przyczynia się do rozwoju najnowocześniejszych narzędzi foresightowych. Eksperci firmy w dziedzinie foresightu posiadają rozległą interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenie. Stale doskonalą metodologię 4CF i aktywnie współpracują z wiodącymi międzynarodowymi ośrodkami foresightowymi.

O konsorcjum

Konsorcjum IDEALIST składa się z różnorodnej grupy partnerów, w tym organizacji, klastrów przemysłowych, liderów przemysłu i instytucji badawczych z 7 krajów europejskich, reprezentujących tysiące MŚP w docelowych sektorach. Wartością dodaną konsorcjum jest obecność EIT Manufacturing, utworzonego w 2019 roku partnerstwa publiczno-prywatnego współfinansowanego przez Unię Europejską. EIT Manufacturing jest jedną z dziewięciu wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) wspieranych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Współpraca ta zapewnia szerokie i inkluzywne podejście, obejmujące insighty i wiedzę specjalistyczną z całego spektrum przemysłowego.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu IDEALIST, jego celów i możliwości zaangażowania się, odwiedź stronę https://www.idealist-project.eu/ lub skontaktuj się z info@idealist-project.eu.