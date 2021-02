1 marca 2012 roku organizacja pozarządowa Humanity+, skupiająca entuzjastów transhumanizmu ustanowiła nowe święto – Dzień Przyszłości. Nie jest to jeszcze oficjalne święto państwowe, ale Humanity+ ma nadzieję, że święto wkrótce zostanie za takie uznane, aby dać społeczeństwu czas do celebrowania przyszłości, kreatywnego myślenia i poświęcenia uwagi wizjom przyszłości, wraz z możliwościami i ryzykiem, jakie ze sobą niosą. Od tego czasu organizacje i firmy zajmujące się foresightem organizują 1 marca otwarte dla publiczności wydarzenia poświęcone studiom nad przyszłością.

Rośnie popularność studiów nad przyszłością

Studia nad przyszłością to dział nauki zajmujący się analizowaniem możliwych kierunków rozwoju przyszłości. Z początku studia nad przyszłością koncentrowały się głównie na próbach przewidywania przyszłych procesów i wydarzeń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dział ten rozwinął się poprzez tworzenie alternatywnych wizji przyszłości, wskazywanie najbardziej prawdopodobnych i najbardziej pożądanych scenariuszy, a także określanie czynników, które mogą przyczynić się do optymalnego kształtowania przyszłości.

Studia nad przyszłością to uznany i stosowany m.in. przez Komisję Europejską, ONZ, rządy państw G7 i wielkie korporacje kierunek badań, pozwalający społeczeństwu, firmom i organizacjom wykształcić długoterminowe myślenie oraz pomóc w planowaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji.

Całodobowy maraton rozmów o przyszłości

W tym roku, głównym wydarzeniem Dnia Przyszłości będzie ogólnoświatowa konferencja zorganizowana przez The Millenium Project - amerykański think-tank skupiający się na studiach nad przyszłością - we współpracy m.in. z 4CF, polską firmą zajmującą się foresightem strategicznym. Ogólnoświatowa konferencja rozpocznie się 1 marca w Nowej Zelandii, w południe tamtejszego czasu. Kolejne dyskusje będą się odbywać o godzinie 12:00 w kolejnych strefach czasowych. W konferencji wezmą udział zarówno zawodowi futuryści i uczeni, jak i szersza publiczność. Każdy może dołączyć do dyskusji - link do wydarzenia na Zoomie jest już dostępny.

Konferencja nie posiada ustalonej z góry agendy – będzie to swobodna dyskusja na temat wizji świata w przyszłości. W jej toku każdy może zadać pytanie, które go nurtuje, a obecni eksperci spróbują udzielić kompetentnej odpowiedzi W ubiegłych latach poruszano tematy pandemii, sztucznej inteligencji, przyszłości zatrudnienia, ekspansji człowieka w kosmosie, zmian klimatycznych, a także przyszłości polityki i bezpieczeństwa.

Udział w Dniu Przyszłości może być pierwszym krokiem do rozwinięcia kompetencji w zakresie studiów nad przyszłością lub nawiązania współpracy z ekspertami i innymi osobami myślącymi przyszłościowo. Futuryści zachęcają firmy aby 1 marca poświęciły chociaż godzinę na futurologiczną burzę mózgów i przedyskutowanie, np. pożądanej wizji przyszłości lub wydarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na ich rozwój.